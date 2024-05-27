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Рестораторы: закон о запрете иностранных слов ударит по российскому бизнесу

Глава «Мясо&Рыба» Миронов: бизнес попадет под удар из-за запрета иностранных слов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Закон о запрете на использование иностранных слов в публичном пространстве в первую очередь отразится на российском бизнесе. Предприниматели будут вынуждены менять вывески, буклеты и рекламы, что приведет к значительным тратам, предупредил в беседе с НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму прошлой осенью. Документ предполагает введение запрета на использование иностранных слов в рекламе, торговле, при выполнении работ либо оказании услуг потребителям, в СМИ и градостроительной деятельности. Принять документ планируется в этом году. В целом бизнесмены не против этого, однако, по мнению Миронова, потребуется делать множество исключений.

«В кругу рестораторов нормально относятся к такой инициативе, но подобное просто может влететь в копеечку, потому что названия написаны, вывески заказаны, а теперь все придется менять. Понятно, что нет отторжения закона, просто недовольна та часть бизнеса, которой придется тратить деньги на переделку каких-то вывесок и буклетов», — объяснил эксперт.

Многие компании запатентовали товарные знаки на иностранном языке – их, предположительно, не заставят менять. Делать подобные исключения придется и в других направлениях, так как многие англицизмы в России слишком прижились, считает ресторанный омбудсмен. В качестве примера он привел самое слово «ресторан», отметив, что его можно поменять на «харчевню», однако вряд ли кто-то будет это делать.

«Я не знаю, как будут обстоять дела с чизкейками и смузи, нужен разумный компромисс», — добавил общественник.

Он также призвал привлечь к разработке подобных документов, которые влияют на российский бизнес, представителей предпринимательского сообщества. Это позволит опираться на практический опыт и принимать взвешенные решения, заключил Миронов.

Ранее стали известны самые популярные в России англицизмы.

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