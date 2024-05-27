Родителям рассказали, как помочь подростку справиться со стрессом

Позитивный настрой — главное, что поможет подростку справиться со стрессом. Об этом в беседе с РИАМО сообщила педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Виктория Савкова.

«Составьте вместе с подростком список простых приятных дел и повесьте его на видное место в качестве шпаргалки. Теперь ваш ребенок знает, как в любое время можно улучшить настроение и обеспечить себя положительными эмоциями», — отметила Савкова.

Кроме того, по ее словам, человек лучше воспринимает действительность, когда он хорошо себя чувствует физически. Для этого необходимо соблюдать режим сна и питания, а также научиться отдыхать и восстанавливать силы, отметила специалист.

Психолог семейного центра «Преображение» Марина Волкова до этого объяснила, как настроить школьника на успешную сдачу ЕГЭ и ОГЭ. По ее словам, родителям важно создать психологически комфортную обстановку, чтобы подросток мог настроиться на позитивные мысли.

Перед экзаменами эксперт советует освободить ребенка от рутины домашних дел и обсуждать с ним его успехи, трудности и переживания. Она напомнила, что главный страх выпускников — провалить экзамен, поэтому стоит заранее обговорить все возможные сценарии и предупредить, что вслед за плохими результатами не последует наказания.

Ранее психолог объяснила, как правильно настроить ребенка перед выпуском из школы.