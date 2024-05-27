В России оценили идею сократить рабочую пятницу для женщин

Инициатива сократить рабочую пятницу для женщин в России может негативно сказаться на экономике страны и производительности труда, а также противоречить интересам самих россиянок. Об этом RuNews24 рассказал депутат Госдумы Олег Савченко.

По его словам, перед принятием такого решения важно провести слушание с участием представителей Минздрава, Минтруда, социального блока правительства страны, а также женских ассоциаций и работодателей.

«Только так мы сможем услышать общее мнение и прийти к разумному решению. Тогда это будет разумное решение, а не вот так вот, давайте мы подарим нашим женщинам вот такую хорошую, счастливую возможность. <...> Нужно учитывать интересы наших женщин. К ним нужно относиться очень внимательно, но не таким примитивным способом. Здесь нет простых ответов», — подчеркнул Савченко.

24 мая вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с предложением сократить рабочую пятницу на два часа для женщин. Как считает Чернышов, такая мера должна быть обязательной для государственных служащих, работающих в бюджетной сфере, а также муниципальных служащих. Для частных же компаний сокращение рабочего дня может быть рекомендательным.

Ранее россиян предупредили об опасности восьмичасового рабочего дня в сидячем положении.