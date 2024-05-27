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В Воронеже по подозрению в получении взятки задержан начальник исправительной колонии №2

«Вести Воронеж»: начальник исправительной колонии №2 подозревается во взятке

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Воронеже по подозрению в получении взятки задержан начальник исправительной колонии №2 Максим Запрудских. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Задержание осуществлено сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН и представителями УФСБ России по Воронежской области. В региональном управлении Следственного комитета проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия/бездействие»).

Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе УФСИН России по Воронежской области.

В последнее время это далеко не первое резонансное дело о взяточничестве. Так, 24 мая правоохранители задержали заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова во время получения взятки. По данным СМИ, чиновник получил более 1,3 млн рублей за содействие в работе с «Региональной строительной компанией Краснодарского края», которая строила на Кубани школы, больницы и спортивные центры.

Ранее по делу о взятке был задержан проректор Уфимского университета науки и технологий.

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