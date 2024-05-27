В ФРГ офицера осудили за предполагаемый шпионаж в пользу России

Немецкого офицера приговорили к 3,5 годам заключения за предполагаемый шпионаж в пользу России. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на решение высшего земельного суда в Дюссельдорфе.

Отмечается, что 54-летнего мужчину судили по обвинению в «тайной агентурной деятельности». Офицер Бундесвера признался, что передавал военную информацию российской стороне, так как боялся, что российско-украинский конфликт перерастет в ядерную войну. Кроме того, он жаловался на плохое психологическое состояние.

До этого газета The Guardian писала, что в Лондоне был задержан 64-летний мужчина по подозрению в шпионаже в пользу России. Говарду Майклу Филлипсу предъявлено обвинение в содействии разведке иностранной страны. Операция по задержанию произошла еще 16 мая в центре британской столицы, но известно о ней стало только сейчас.

В начале мая на Украине 64-летнюю пенсионерку осудили на пять лет за пророссийские посты в «Одноклассниках».

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.