Из Белоруссии выехала колонна с гуманитарным грузом для Курганской и Оренбургской областей

Грузовики из Белоруссии доставят груз гуманитарной помощи в пострадавшие от паводков районы Курганской и Оренбургской областей. Машины уже в пути, сообщает ТАСС.

По словам первого замглавы МЧС республики Александра Худолеева, масса гуманитарного груза составит 56 тонн, объем — около 260 кубических метров. Помощь была сформирована в кратчайшие сроки и загружена курсантами и работниками белорусского МЧС.

«В пострадавшие регионы его доставят белорусские спасатели», — проинформировали в министерстве.

Акция проводится в соответствии с постановлением белорусского Совета министров.

В списке предназначенных к доставке предметов — лекарства, одеяла и пледы, постельное белье, мужская и женская одежда, обувь, домашний инвентарь, продукты питания.

В этом году Россия пережила тяжелые и обширные паводки — реки разливались, прорывало существующие дамбы, затапливало целые города, поселки и села. В числе наиболее пострадавших от водной стихии оказались Оренбургская и Курганская области.

Наводнения недавно случились и в Армении. 26 мая сообщалось, что в этой связи российско-армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) находится в постоянном контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД Армении. Посольство РФ в Ереване и генконсульство в Гюмри поддерживают связь с Министерством иностранных дел Армении. Контакты осуществляются с целью оказания содействия и установления пострадавших россиян.

Ранее стало известно, что Египет направил в сектор Газа гуманитарный груз.