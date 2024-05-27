На Байкале пять человек отравились угарным газом во время прогулки на катере, спасти их не удалось. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.
Водителя и четырех пассажиров обнаружили без признаков жизни на борту судна около мыса Тонкого на озере Байкал. Были ли на борту другие пассажиры, неизвестно.
Следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета РФ приступили к комплексу следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В апреле сообщалось, что в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области две 14-летние школьницы отравились угарным газом в бане. К трагедии привел перекрытый в печи дымоход. Следователи возбудили уголовное дело.
До этого сообщалось, что в Нижневартовске мужчина надышался в гараже угарным газом и месяц провел без сознания.
Ранее в Курской области семья спаслась из горящей квартиры благодаря коту Кусику.