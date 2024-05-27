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На Байкале пять человек отравились угарным газом

На Байкале пять человек отравились угарным газом на катере, никто не спасся

На Байкале пять человек отравились угарным газом во время прогулки на катере, спасти их не удалось. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

Водителя и четырех пассажиров обнаружили без признаков жизни на борту судна около мыса Тонкого на озере Байкал. Были ли на борту другие пассажиры, неизвестно.

Следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета РФ приступили к комплексу следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В апреле сообщалось, что в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области две 14-летние школьницы отравились угарным газом в бане. К трагедии привел перекрытый в печи дымоход. Следователи возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Нижневартовске мужчина надышался в гараже угарным газом и месяц провел без сознания.

Ранее в Курской области семья спаслась из горящей квартиры благодаря коту Кусику.

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