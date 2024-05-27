Москвичи смогут оплатить проезд виртуальной «Тройкой»

Москвичи могут оплачивать проезд в городском транспорте столицы виртуальной картой «Тройка», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, новый сервис заинтересует владельцев всех 50 млн выпущенных пластиковых «Троек».

«Цифровизация билетной системы позволяет городу экономить 2,5 млрд руб. в год за счет отказа от печати чеков и бумажных билетов», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что Москва продолжит внедрять лучшие решения в городском транспорте по задаче мэра столицы Сергея Собянина.

Ликсутов отметил, что виртуальную карту «Тройка» можно выпустить в приложении «Метро Москвы».

«Виртуальная «Тройка» разработана полностью на базе российских технологий. Сервис работает на базе QR-кодов. Время от покупки билета до валидации проезда — менее 1 минуты», — сказал он.

Ликсутов подчеркнул, что для прохода в метро, на МЦД, МЦК и речной транспорт необходимо поднести экран телефона с QR-кодом к считывателю на турникете, а в наземном транспорте – отсканировать QR-код на валидаторе с помощью камеры телефона.