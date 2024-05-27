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Золотодобытчик обвинил иноагентов в жалобе жителей Якутии Путину

РБК: Nordgold обвинила иноагентов в жалобе жителей Якутии Путину на желтую пыль

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Золотодобывающая компания Nordgold заявила о клевете после обращения жителей Якутии к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на ее рудники. Об этом в компании сообщили РБК.

Жители Тянского национального (эвенкийского) наслега Олекминского улуса отправили Путину письмо, в котором рассказали, что компания открывает новые рудники и «выживает из родных территорий». В нем также говорится, что на ягель, которым питаются олени, оседает желтая, химическая пыль от золотодобывающего завода, а зимой весь снег в желтой пыли.

В Nordgold утверждают, что фиксируют «однотипные публикации», похожие «на целенаправленную злонамеренную кампанию» против нее.

Компания назвала все обвинения «безосновательными» и клеветой и заявила, что они активно распространяются в медиаполе, в том числе с использованием иностранных агентов и ресурсов, признанных экстремистскими и запрещенными в РФ.

Местные жители в ответ на реакцию Nordgold рассказали, что это их не первое обращение к властям. Они также отметили, что компания-недропользователь назвала жителей иноагентами.

Ранее в ГД обвинили иноагентов в подготовке провокаций к выборам президента.

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