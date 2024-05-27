В Кемеровской области водитель высадил школьницу без наличных на трассе

Школьнице из Кемеровской области пришлось покинуть салон автобуса из-за требования водителя. Об этом сообщает управление СК РФ со ссылкой на региональные СМИ.

Следователи обратили внимание на ситуацию после мониторинга социальных сетей. Школьница зашла в автобус, следовавший из Междуреченска в Новокузнецк, но наличных у нее с собой не оказалось. Девушка предложила оплатить картой, но водитель отказался и высадил ее на трассе.

«Согласно распространенным в СМИ данным, ребенок остался на остановке один и без средства связи», – поделились в ведомстве.

В СК РФ организовали доследственную проверку. В действиях водителя специалисты усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя.

На данный момент ведомство проводит все необходимые мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.

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