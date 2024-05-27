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В Кемеровской области водитель высадил школьницу без наличных на трассе

В Кемеровской области школьницу высадили из автобуса из-за отсутствия наличных

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Школьнице из Кемеровской области пришлось покинуть салон автобуса из-за требования водителя. Об этом сообщает управление СК РФ со ссылкой на региональные СМИ.

Следователи обратили внимание на ситуацию после мониторинга социальных сетей. Школьница зашла в автобус, следовавший из Междуреченска в Новокузнецк, но наличных у нее с собой не оказалось. Девушка предложила оплатить картой, но водитель отказался и высадил ее на трассе.

«Согласно распространенным в СМИ данным, ребенок остался на остановке один и без средства связи», – поделились в ведомстве.

В СК РФ организовали доследственную проверку. В действиях водителя специалисты усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя.

На данный момент ведомство проводит все необходимые мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Урале наказали кондуктора трамвая, высадившую школьницу в мороз.

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