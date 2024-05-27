СДЭК приостановил отправку посылок из-за технического сбоя

Логистическая компания СДЭК не отправляет и не принимает посылки из-за технического сбоя. Об этом сообщает Telegram-канал оператора.

«Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны приём и выдача отправлений на ПВЗ.

Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем», — говорится в сообщении логистической компании.

В компании добавили, что 27 мая пункты выдачи заказов продолжат работать в обычном режиме.

До этого ТАСС со ссылкой на исследования платформы «Авито работа» и СДЭК сообщало, что спрос на курьеров в апреле вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, а средние предлагаемые зарплаты для занятых в этой профессии увеличились на 15%.

Курьерам в апреле в среднем готовы были предложить 79 798 рублей в месяц, следует из результатов исследования.

Ранее в столичных МФЦ на сутки приостановили регистрацию авто из-за технических работ.