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Школьные уроки физкультуры призвали дополнить тремя командными играми

Общественник Ветров: в уроки физкультуры нужно включить игры в вышибалы и городки

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Shutterstock

В уроки физкультуры в российских школах следует внедрить обязательные игры в городки, чижик и вышибалы. Такое предложение председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает RT со ссылкой на копию документа.

В своем обращении Ветров заявил, что увлечение детей такими видами спорта, как футбол, волейбол и баскетбол говорит об их любви к соревновательным, командным играм. По этой причине школьникам понравится играть в вышибалы, городки и чижик, считает общественник. По его мнению, эти игры не только помогут детям научиться мыслить стратегически и работать в одной команде, но и будут развивать выносливость и глазомер.

Ветров назвал позитивным примером введение модуля игры в лапту в российских школах, призвав добавить к нему еще три игры.

Напомним, в апреле стало известно, что учащиеся младших классов с 1 сентября на уроках физкультуры будут заниматься новыми направлениями. В их числе компьютерный спорт, чир-спорт, биатлон и гольф. Также у младшеклассников появятся скалолазание, городошный спорт, спортивный туризм, хоккей на траве, ушу, бокс, дзюдо, танцевальный спорт, перетягивание каната, тяжелая атлетика, роллер-спорт.

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