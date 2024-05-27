Россиянам дали советы по сбору грибов

Перед походом в лес за грибами важно внимательно изучить их внешний вид и особенности. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

Эксперт напомнил, что к сбору грибов нужно относиться ответственно, потому что некоторые несъедобные виды могут быть похожи на съедобные. Так, например, ядовитую галерину окаймленную можно спутать с летними опятами.

«Галерина окаймленная действительно похожа на летние опята. Особенно для человека с не очень хорошим зрением. Но если приглядеться, то она отличается по внешнему виду. Кроме того, галерина окаймленная никогда большими сростками не растет, максимум по два-три гриба», — уточнил Тихомиров.

По его словам, не стоит также собирать грибы вблизи дорог, потому что они могут впитывать все вредные вещества от автомобилей.

Заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов до этого говорил, что в местах, где присутствуют факторы промышленного загрязнения, категорически запрещено грибы.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе открылся сезон сбора весенних грибов.