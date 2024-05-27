На Сахалине пару смыло волной с пирса, мужчину ищут спасатели

На Сахалине с рыболовного пирса смыло волной мужчину и женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

Инцидент произошел 26 мая в селе Охотское.

«Девушка была спасена из воды очевидцами, от эвакуации в медицинское учреждение отказалась. Место нахождение мужчины в настоящий момент не известно», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал очевидец ЧП в беседе с Telegram-каналом «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчета», в тот день он вместе с семьей приехал на берег, чтобы порыбачить, но море штормило, поэтому они отошли ближе к берегу. Поблизости на машинах припарковались две пары молодых людей. По словам рыбака, они вышли на пирс, где обнимались и фотографировались. В какой-то момент волна накрыла двоих и они оказались в воде.

«Оказавшиеся в море молодые люди кричали. На поверхности воды парня уже не было, а девушку унесло в море метров на 400. Я бежал по берегу и кричал ей, что помощь идет. А потом бросился к ней в море, хоть и боюсь его», — рассказал очевидец.

Рыбак вместе с другим мужчиной, который подъехал на водном скутере, спасли женщину.

Мужчину ищут 13 человек и шесть единиц техники.

Ранее на Катуни спасли шесть туристов, оказавшихся в воде из-за перевернувшегося рафта.