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В Зеленограде спасли шпица с огромной паховой грыжей

Ветеринары в Зеленограде спасли шпица с огромной паховой грыжей

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ГБУ «Мосветобъединение»

Ветеринары в Зеленограде удалили 14-летнему шпицу Лине паховую грыжу, с которой она жила восемь лет. Об этом «Москве 24» сообщили в пресс-службе ГБУ «Мосветобъединение».

В пресс-службе уточнили, что хозяева питомца обратились к ветеринарам из-за травмы лапы, однако, в ходе осмотра была обнаружена огромная опухоль на животе собаки. Врачи выяснили, что до этого шпицу поставили ошибочный диагноз и приняли образование за опухоль, которую нежелательно удалять из-за ее больших размеров. Однако хирург зеленоградской ветклиники Надежда Кузина выяснила, что «опухоль» на самом деле является огромной паховой грыжей.

Ветеринары приняли решение о проведении операции, чтобы избавить животное от боли и дискомфорта, она прошла успешно. Через 14 дней шпицу сняли швы. По словам врачей, после восстановления собака стала счастливее и активнее.

В конце марта в московском Комитете ветеринарии сообщали, что ветеринары столицы удалили щенку мопса новообразование на глазном яблоке, на котором у него выросла шерсть.

Ранее ветеринар рассказала, как подготовить питомца к поездке на дачу.

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