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В Армении задержали 226 участников акций протеста

МВД Армении: полиция задержала 226 участников акций протеста

Полиция в Армении задержала 226 участников акций протеста. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на МВД страны.

«226 задержанных участников акций находятся сейчас в различных полицейских участках в Ереване на настоящий момент», — говорится в сообщении.

На данный момент все улицы Еревана открыты.

До этого Telegram-канал армянской оппозиции «Србазан пайкар» сообщал, что в Армении из-за акций протеста была перекрыта автомагистраль в Иран.

26 мая граждан на акции протеста призвал выйти лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян. Активисты перекрыли автомагистраль в Иран в районе города Аштарака. Оппозиция требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Также один из лидеров фракции «Тавуш во имя родины» Гурген Меликян заявил, что партия выдвинула кандидатуру Галстаняна на должность премьер-министра Армении.

Ранее Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.

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