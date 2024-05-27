Синоптики предупредили о распространении по России пожароопасных условий

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни в шести федеральных округах России будет действовать высокая и чрезвычайная пожароопасность.

«Поскольку антициклон установился на севере европейской России, он и правит бал», — пояснил он.

По словам синоптика, высокая и чрезвычайная пожарная опасность действует в Архангельской, Вологодской областях, а также юго-западе Республики Коми, в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Вильфанд добавил, что в ряде районов Центрального федерального округа (Московской, Тверской и Липецкой областях) действует четвертый класс пожарной опасности.

Кроме этого, по словам специалиста, на севере Ставрополья и в Дагестане, а также в южной половине Приволжского федерального округа, в Амурской области, в Бурятии, на юго-западе Иркутской области, на юге Тувы и на юге Забайкальского края объявлено предупреждение о пожарной опасности.

До этого жителей 11 регионов России предупреждали о пожароопасной погоде.

Ранее в Минсельхозе рассказали о последствиях аномальных заморозков.