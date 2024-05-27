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Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. В городе Шебекино многоквартирный дом получил повреждения после того, как во двор прилетел боеприпас.

«В пяти квартирах выбиты окна, повреждено остекление в одном из подъездов и посечен фасад. Осколками посечены 12 автомобилей», — написал чиновник.

Он также заявил, что в трех частных жилых домовладениях, расположенных в селе Муром, выявлены различные повреждения. Там выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На территории одного частного жилого домовладения загорелась надворная постройка, есть повреждение на линии газоснабжения, также повреждена одна машина.

Губернатор добавил, что на местах работают оперативные и аварийные службы.

«Подворовой обход будет продолжен в светлое время суток», — добавил он.

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. По его информации, украинская армия применила беспилотники-камикадзе.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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