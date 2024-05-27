Прокуратура хочет отправить на семь лет в тюрьму производителя систем безопасности

Прокуратура в Москве потребовала приговорить к семи годам лишения свободы владельца крупной юридической фирмы и поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств Александра Гошина. Об этом сообщает газета «https://www.kommersant.ru/doc/6727882?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop» target=«_blank»>«Коммерсантъ» («Ъ»).

Предпринимателя обвиняют в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса, расположенных в Москве. Сумма ущерба в результате действий Гошина составила 362 млн руб.

Дело по статье Уголовного кодекса об особо крупном мошенничестве рассматривается в Головинском суде столицы. Прокуратура настаивает на семи годах лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В свою очередь, защита заявила об абсурдности предъявляемых обвинений и требует полностью оправдать Гошина. Сам предприниматель вину не признал.

До этого суд арестовал старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве.

Ранее суд не смягчил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве генералу Попову.