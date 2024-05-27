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Москвичам пообещали очень жаркое начало лета

Вильфанд: начало лета в Москве прогнозируется очень жарким

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Shutterstock

Температура воздуха во второй половине недели в Москве может достичь 30°C, что характерно скорее для июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Метеоролог отметил, что со среды по четверг температура воздуха в столичном регионе прогреется до 27-29°C, при этом на западе Москвы не исключены 30-градусные значения. Выходные также будут комфортными — плюс 25-29 °C. Отмечается, что атмосферное давление понизится, но лишь приблизится к нормальным, многолетним значениям.

Если говорить о том, насколько эта температура необычна, то с 29-го числа, она, о словам синоптиков, не просто соответствует концу мая или июню. Такая температура по климатическим характеристикам соответствует июлю. Очень теплая погода — как минимум на 5 градусов выше нормы, отметил Вильфанд.

До этого синоптики сообщили, что в Москве установится июльская жара после периода небольшого похолодания.

Ранее была установлена связь между погодой и риском смерти от коронавируса.

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