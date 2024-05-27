Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дело арестованного в РФ американца направлено в суд

Прокуратура направила дело арестованного в РФ американца Гордона Блэка в суд

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм канал «Baza»

Прокуратура Приморского края направила уголовное дело в отношении гражданина США Гордона Блэка в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщаетТАСС, ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства.

В сообщении говорится, что прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение.

«Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.

По данным МВД, 34-летний американец обокрал 32-летнюю гражданку России. Интернациональная пара познакомилась в Южной Корее, куда девушка приехала на заработки. После того, как гражданин США 10 апреля приехал к россиянке, они поссорились, после чего та обнаружила пропажу крупной денежной суммы и обратилась в полицию.

В правоохранительных органах сообщили, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее в Кремле прокомментировали задержания американцев в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами