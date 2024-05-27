Дело арестованного в РФ американца направлено в суд

Прокуратура Приморского края направила уголовное дело в отношении гражданина США Гордона Блэка в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщаетТАСС, ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства.

В сообщении говорится, что прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение.

«Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.

По данным МВД, 34-летний американец обокрал 32-летнюю гражданку России. Интернациональная пара познакомилась в Южной Корее, куда девушка приехала на заработки. После того, как гражданин США 10 апреля приехал к россиянке, они поссорились, после чего та обнаружила пропажу крупной денежной суммы и обратилась в полицию.

В правоохранительных органах сообщили, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее в Кремле прокомментировали задержания американцев в России.