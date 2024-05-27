В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Объявлен желтый уровень — «Воздушная опасность» — по Липецкой области», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого в Воронежской и Курской областях была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

26 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских беспилотника над территориями Белгородской и Брянской областей.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.