В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
«Объявлен желтый уровень — «Воздушная опасность» — по Липецкой области», — сказано в сообщении.
Незадолго до этого в Воронежской и Курской областях была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
26 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских беспилотника над территориями Белгородской и Брянской областей.
Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.