Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

МЧС: режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

close
100%
YouTube

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Объявлен желтый уровень — «Воздушная опасность» — по Липецкой области», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого в Воронежской и Курской областях была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

26 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских беспилотника над территориями Белгородской и Брянской областей.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами