В московском ТЦ на ребенка упала часть аттракциона

В Москве в игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов на ребенка упал элемент конструкции аттракциона. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, пятилетний ребенок попал в больницу.

Обстоятельства инцидента расследует Лефортовская межрайонная прокуратура.

До этого в Приморском крае школьник попал под грузовой состав поезда, когда решил прокатиться между вагонами. Инцидент произошел на перегоне между станциями Спасск-Дальний — Старый Ключ, 15-летний подросток решил прокатиться между вагонами грузового поезда.

Мальчик схватился за крепление вагона, проехал около 500 м, затем сорвался и упал, угодив ногами под колеса движущегося состава. По данным kp.ru зацеперу отрезало ногу, пострадавший госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Незадолго до этого юный зацепер получил удар током и травмы, решив проехаться на электричке. На станции «Выхино» двое подростков залезли на поезд между вторым и третьим вагоном, но пострадавший решил подняться на крышу.

Ранее в США полиция задержала мужчину, который напал с ножом на посетителей кинотеатра.