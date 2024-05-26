Мужчина ранил ножом четырех человек в метро Лиона

Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров в метро Лиона, ранив четырех человек. Об этом сообщил интернет-портал actu.fr.

По предварительной информации, инцидент произошел на станции «Жан-Жорес» в VII округе Лиона. Как отмечает портал, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

До этого в Москве мужчина напал с ножом на новую знакомую из-за отказа проводить ее домой.

Инцидент произошел в метрополитене, на станции «Площадь Революции». По версии правоохранителей, 23-летний молодой человек хотел проводить пострадавшую домой, но она отказалась. После этого он напал на новую знакомую с ножом.

Как сообщили в прокуратуре, женщина получила травмы головы, шеи и руки. Подозреваемого отправили под арест. Отмечается, что ранее он уже был судим.

Ранее на российского фигуриста напали с ножом в метро.