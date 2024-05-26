В Армении зафиксировали сбои в работе интернета и телефонной связи из-за наводнения

Наводнения привели к сбоям в работе интернета и телефонной связи в Лорийской и Тавушской областях Армении. Об этом пишет «Sputnik Армения».

По данным канала, сбои случились из-за повреждения оптоволоконного кабеля и станции мобильной связи.

До этого в городе Алаверди в Лорийской области раздался взрыв на газозаправочной станции в результате наводнения. По данным МВД, под водой оказались компрессоры станции, что привело к короткому замыканию.

Также в Лорийской области Армении в результате наводнения разрушился мост через реку Дебед. По информации «Sputnik Армения», как минимум на несколько дней железнодорожное сообщение с Грузией прервано.

В МВД Армении добавили, что стихийное бедствие разрушило две переправы и участок дороги. Уточняется, что разрушениям подверглись и другие дороги, также повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Затоплены несколько домов на станции Айрум. Известно, что за время наводнения было эвакуировано 70 жителей села Дзогарет.

Ранее вертолет премьер-министра Никола Пашиняна экстренно сел.