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Патриарх Кирилл заявил, что Россия является альтернативой цивилизационного развития

Патриарх Кирилл назвал Россию альтернативой цивилизационного развития

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия является привлекательной альтернативой цивилизационного развития для людей, которые осознают духовный кризис Запада. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в главном храме вооруженных сил, передает РИА Новости.

«Россия — одна из стран, которой завидуют. Мы сильны экономически, географически, имею в виду огромное наше пространство. Россия стала привлекательной альтернативой цивилизационного развития», — заявил он.

Патриарх отметил, что РФ сочетает научный и технологический прогресс, экономическое развитие, возрождение веры в сердцах людей.

24 мая президент РФ Владимир Путин провел встречу с патриархом Кириллом, поздравив его с Днем тезоименитства.

16 мая министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что в стране необходимо признать деятельность патриарха Кирилла еретической.

До этого председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний рассказал, что РПЦ в будущем может войти в Христианскую конференцию Азии.

Ранее патриарх Кирилл рассказал о судьбоносных испытаниях России.

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