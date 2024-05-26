В Якутии рухнул мост

В Якутии у села Хатыстыр Алданского района обрушился мост. Кадры с рухнувшей переправой опубликовал Telegram-канал «Пряная Якутия».

На кадрах видно, как бетонная опора сломалась, а вслед за ней треснула и плита. По словам очевидцев, никто не пострадал.

В этот же день в Ростове универсальный сухогруз «Зеленга» столкнулся с опорой моста через Дон. По предварительной информации, причиной аварии стала механическая неисправность. Повреждена рубка судна, степень повреждения моста неизвестна. Позже сухогруз отбуксировали.

Также отмечается, что в момент столкновения по мосту проезжали велосипедисты.

В начале апреля автомобильный мост обрушился в подмосковной Истре. До этого в Иркутской области мост через реку Полива рухнул в Усть-Илимском районе.

Ранее в Уссурийске внедорожник упал с моста после наезда на пешехода.