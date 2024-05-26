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В Таштаголе на территории автобазы произошел мощный пожар

Огонь охватил крышу цеха автобазы в кемеровском городе Таштагол

Пожар произошел в цехе автобазы в городе Таштагол, расположенном в Кемеровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «ДТП Таштагольского района».

Как рассказали очевидцы, огонь охватил крышу здания. На кадрах с места происшествия, появившихся в сети, видно горящую постройку и поднимающиеся в небо черные клубы дыма.

В настоящее время на территории автобазы работают сотрудники экстренных служб. Другая информация, включая причину возгорания, пока не поступала.

24 мая в селе Атаманово, которое находится в Красноярском крае, загорелся склад. Площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров. В региональном управлении МЧС РФ уточнили, что пламя охватило крышу здания.

За день до этого пожар произошел в мусороперерабатывающем цеху в городе Тверь. Площадь возгорания достигла одной тысячи квадратных метров, при этом к его тушению были привлечены 46 сотрудников экстренных служб и 10 единиц специальной техники.

22 мая в столице Республики Мордовия загорелся склад с бумагой и макулатурой. Огонь распространился на площади около двух тысяч квадратных метров.

Ранее на железнодорожной станции в Московской области загорелась электричка.

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