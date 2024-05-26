Египет направил в сектор Газа 200 грузовиков с гумпомощью

Египет отправил в сектор Газа порядка 200 грузовиков с гуманитарной помощью для палестинцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Уточняется, что большегрузы следуют по маршруту от перехода «Рафах» к контрольно-пропускному пункту «Керем-Шалом». Часть грузовиков уже попала на территорию анклава, точное число не сообщается. Известно, что почти все машины везут палестинцам продовольствие, а четыре авто нагружены топливом.

26 мая появилась информация, что топливо в Кувейтской больнице, которая находится в Рафахе в секторе Газа, закончится менее чем через сутки. А до этого на остановку генераторов из-за нехватки топлива пожаловались в больнице «Аль-Акса», расположенной в городе Дейр-эль-Балах в центре Газы. В медучреждении обратили внимание, что ВОЗ не ответила на просьбу о срочной поставке 50 тыс. литров горючего.

24 мая Международный суд ООН постановил, что израильские войска должны незамедлительно прекратить операцию в Рафахе. Израиль отказался исполнять постановление.

Ранее в Германии заявили, что Израиль «перешел границы».