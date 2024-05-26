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Актер из сериала «След» погиб в автокатастрофе

Viva.pl: актер Мацей Люсня из сериала «След» погиб в автокатастрофе

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Depositphotos

Актер Мацей Люсня, который известен по роли в польской адаптации российского сериала «След», погиб в автокатастрофе во время поездки на съемочную площадку. Об этом сообщает портал Viva.pl.

Трагический инцидент на дороге произошел 23 мая. Артисту было 55 лет.

Люсня родился в 1968 году. В 1991 году он окончил Краковскую высшую театральную школу, после чего работал в Старом театре в Кракове, а с 2004 года — в краковском театре «Комедия».

Фильмография актера включает такие фильмы и сериалы, как «Петля», «Преступники», «Смерть как краюха хлеба», «В добре и зле», «Квартиранты», «След». Последний сериал, где Люсня сыграл одну из ролей, является польской адаптацией одноименного российского многосерийного детектива.

До этого в Москве на 93-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса театра и кино, театральный педагог Елена Муратова.

Ранее сообщалось о кончине правнучатой племянницы Антона Чехова.

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