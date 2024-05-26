В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность, чтобы отразить возможную атаку.

До этого Минобороны РФ информировало, что российская ПВО около 23:40 сбила украинский беспилотник над территорией Курской области. В министерстве отметили, что это был дрон самолетного типа.

25 мая украинские беспилотники атаковали села Успеновка и Гордеевка Кореневского района Курской области. В первом населенном пункте после падения дрона-камикадзе возник пожар в здании бывшего клуба, во втором — загорелся автомобиль. Никто не пострадал.

Ранее в Курской области женщина наступила на взрывное устройство.