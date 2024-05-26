Певица Ники Минаж отделалась штрафом за попытку вывезти наркотики из Нидерландов

Рэп-исполнительница Ники Минаж улетела из Нидерландов после того, как ее ненадолго задержали в аэропорту Амстердама за попытку вывезти наркотики, сообщает нидерландское издание NU.nl со ссылкой на представителя военной полиции.

Полицейские выписали певице штраф на сумму 350 евро и отпустили.

В прокуратуре сообщили, что дело Минаж закрыто. По данным представителей ведомства, рэперша пыталась вывезти из страны менее 100 граммов марихуаны.

25 мая стало известно, что Ники Минаж арестована в аэропорту Схипхол за хранение наркотиков. Сама певица рассказала о задержании в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также опубликовала видео. Она отрицает свою вину, а также сопротивлялась при аресте. Отмечается, что 41-летнюю американскую рэпершу задержали спустя несколько часов после выступления в Амстердаме.

До этого Билли Айлиш и Ники Минаж призвали защитить музыку от искусственного интеллекта.

Ранее певица Бритни Спирс заявила, что семья запрещала ей пить кофе и ходить в спа.