Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе объявлена воздушная тревога

Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога

close
100%
Shutterstock

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — предупредил он.

Из-за тревоги в городе временно приостановил движение морской и наземный общественный транспорт. сообщает Telegram-канал «Транспорт Севастополя».

До этого Развожаев заявил, что жителей Севастополя предупредили о запланированной тренировке расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО).

23 мая система ПВО отразила массированный удар ВСУ по Крыму, написал председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по защите суверенитета Владимир Рогов. По его данным, украинские военные использовали дроны и 16 ракет ATACMS.

Ранее СБУ снова пригрозила атаками на Крымский мост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами