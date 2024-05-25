В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — предупредил он.

Из-за тревоги в городе временно приостановил движение морской и наземный общественный транспорт. сообщает Telegram-канал «Транспорт Севастополя».

До этого Развожаев заявил, что жителей Севастополя предупредили о запланированной тренировке расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО).

23 мая система ПВО отразила массированный удар ВСУ по Крыму, написал председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по защите суверенитета Владимир Рогов. По его данным, украинские военные использовали дроны и 16 ракет ATACMS.

Ранее СБУ снова пригрозила атаками на Крымский мост.