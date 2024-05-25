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Неизвестные лица бросили взрывчатку в офис в Стамбуле

В Стамбуле неизвестные подбросили взрывчатку в офис, прогремел взрыв

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Shutterstock

В турецком Стамбуле (район Кючюкчекмедже) неизвестные подбросили взрывчатое вещество в один из офисов, прогремел взрыв. Об этом сообщает локальная газета Milliyet.

«Взрыв произошел в рабочем офисе в Кючюкчекмедже», — говорится в статье.

Согласно предварительной информации, неизвестные люди в масках приехали на место будущего преступления на мотоцикле, потом несколько раз кинули взрывчатку в офисное помещение и спешно ретировались. Тем временем в офисе начался пожар, зданию был причинен крупный ущерб.

«На месте происшествия работают пожарные, врачи и спасатели», — уточняется в материале.

По данным издания, полиция начала масштабное расследование с целью поймать людей, совершивших атаку. В настоящее время меры безопасности в регионе усилены, чтобы пресечь повторение аналогичных инцидентов.

«Причина взрыва пока не известна», — заключается в публикации.

В апреле на юге Болгарии в деревне Черепово нашли три ведра со взрывчаткой.

Ранее в Туапсе произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотников.

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