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После стрельбы в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело

СК: после стрельбы по полицейским в Петербурге возбуждено уголовное дело

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Телеграм-канал «Росгвардия. Северо-Западный округ»

Следственный комитет РФ сообщил, что в результате стрельбы в Санкт-Петербурге по сотрудникам полиции возбуждено уголовное дело. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ», — говорится в публикации.

Речь идет о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что о ходе расследования будет доложено в центральный аппарат.

В Санкт-Петербурге спецназ нейтрализовал уроженца Чечни, который устроил стрельбу. Сначала злоумышленник стрелял в продавца магазина, который сделал ему пару недель назад замечание, затем забаррикадировался в квартире, взяв в заложники свою супругу, изредка постреливая в воздух и по сотрудникам правоохранительных органов. Представители властей Чечни сообщили, что у дебошира было несколько серьезных заболеваний, которые могли стать причиной подобного поведения. В квартире он хранил два обреза и два пистолета. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее петербурженка рассказала об обстановке у дома, где мужчина открыл стрельбу по полицейским.

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