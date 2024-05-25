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В квартире стрелявшего в Петербурге мужчины нашли два обреза

Депутат Хинштейн: в квартире стрелявшего в Петербурге мужчины нашли два обреза

Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что в квартире у нейтрализованного в Петербурге злоумышленника нашли оружие. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат уточнил, что у стрелявшего в квартире были два обреза и два пистолета.

В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице в Петербурге. Злоумышленник забаррикадировался, квартиру пришлось брать штурмом.

Сотрудники СОБР Росгвардии в соответствии с законодательством применили табельное оружие и нейтрализовали мужчину.

Ранее мужчина открыл стрельбу по полицейским. Один сотрудник ведомства получил ранения.

Местная жительница рассказала «Газете.Ru», что у дома собралось много зевак. По ее словам, дорогу к зданию перегородили автомобили ГАИ.

Ранее неадекватного мужчину задержали в зеленоградском парке.

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