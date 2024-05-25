Стрелявшего в доме в Петербурге нейтрализовали сотрудники Росгвардии

Во время штурма дома на Народной улице в Петербурге сотрудники СОБР Росгвардии в соответствии с законодательством применили табельное оружие и нейтрализовали мужчину, устроившего стрельбу. Об этом сообщили в ведомстве.

За несколько минут до этого СОБР Росгвардии приступил к штурму объекта на Народной улице.

До этого сотрудники полиции вывели из дома соседей стрелявшего.

Ранее мужчина открыл стрельбу по полицейским. Один сотрудник ведомства получил ранения.

Местная жительница рассказала «Газете.Ru», что у дома собралось много зевак. По ее словам, дорогу к зданию перегородили автомобили ГАИ.

До этого в Свердловской области отец открыл стрельбу по сыновьям из охотничьего карабина.

Ранее петербуржец устроил стрельбу около машины с ребенком на проезжей части.