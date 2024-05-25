Стрелявшего в доме в Петербурге нейтрализовали сотрудники Росгвардии

Во время штурма дома на Народной улице в Петербурге сотрудники СОБР Росгвардии в соответствии с законодательством применили табельное оружие и нейтрализовали мужчину, устроившего стрельбу. Об этом сообщили в ведомстве.
За несколько минут до этого СОБР Росгвардии приступил к штурму объекта на Народной улице.
До этого сотрудники полиции вывели из дома соседей стрелявшего.
Ранее мужчина открыл стрельбу по полицейским. Один сотрудник ведомства получил ранения.
Местная жительница рассказала «Газете.Ru», что у дома собралось много зевак. По ее словам, дорогу к зданию перегородили автомобили ГАИ.
До этого в Свердловской области отец открыл стрельбу по сыновьям из охотничьего карабина.
Ранее петербуржец устроил стрельбу около машины с ребенком на проезжей части.