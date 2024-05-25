В жилом доме в Саратове взорвалась граната

В жилом доме в Саратове произошел взрыв, предположительно детонировала граната. Об этом сообщает Telegram-канал 112, ссылаясь на источник.

«Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва гранаты в квартире в Саратове» – говорится в публикации.

Кроме этого, в результате взрыва в квартире выбило стекла, еще 12 жильцов дома были эвакуированы.

По данным канала, мужчины отдыхали на втором этаже двухэтажного дома на Соколовогорской улице. Откуда у них боеприпас будут устанавливать следователи.

24 апреля сообщалось, что россиянин взорвал гранату в гараже соседа, но подорвался сам. Инцидент произошел в поселке Загорский. По данным источника, мужчины уже длительное время конфликтовали. В какой-то момент один из участников ссоры решил прийти к оппоненту домой с гранатой.

Ранее сообщалось, что россиянин обиделся на соседа, не позвавшего его в гости, и выстрелил в него из ружья.