Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В жилом доме в Саратове взорвалась граната

112: в Саратове граната взорвалась в жилом доме, есть погибший

В жилом доме в Саратове произошел взрыв, предположительно детонировала граната. Об этом сообщает Telegram-канал 112, ссылаясь на источник.

«Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва гранаты в квартире в Саратове» – говорится в публикации.

Кроме этого, в результате взрыва в квартире выбило стекла, еще 12 жильцов дома были эвакуированы.

По данным канала, мужчины отдыхали на втором этаже двухэтажного дома на Соколовогорской улице. Откуда у них боеприпас будут устанавливать следователи.

24 апреля сообщалось, что россиянин взорвал гранату в гараже соседа, но подорвался сам. Инцидент произошел в поселке Загорский. По данным источника, мужчины уже длительное время конфликтовали. В какой-то момент один из участников ссоры решил прийти к оппоненту домой с гранатой.

Ранее сообщалось, что россиянин обиделся на соседа, не позвавшего его в гости, и выстрелил в него из ружья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами