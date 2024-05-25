На выставке «Россия» прошло спортивное шествие, приуроченное к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади. Всего в шествии приняли участие более 2 тыс. спортсменов, сообщает пресс-служба общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество».

Как отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, традицию проводить спортивное шествие удалось возродить благодаря президенту России Владимиру Путину.

«Уже в следующем году мы планируем организовать шествие спортсменов на Красной площади — самой красивой площади мира», — сказал он.

Группы участников шествия возглавили именитые спортсмены, среди которых двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный с супругой Дарьей и другие.

«Важно, что традиция подобных шествий возрождается здесь, на выставке «Россия». Спорт — это не только достижения. Он, как и наша выставка, объединяет», — отметила заместитель генерального директора Выставки «Россия» Анастасия Звягина.

В завершении шествия на выставке прошел массовый флешмоб, спортивная зарядка и праздничный концерт, в котором приняла участие группа «Пицца».

Напомним, с апреля 2024 года на выставке «Россия» совместно с всероссийским движением «Здоровое Отечество» для всех желающих проводят спортивные зарядки с участием российских чемпионов в разных видах спорта.