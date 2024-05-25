В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказано в сообщении, опубликованном в 13:29 по мск.

В 13:35 по Гладков заявил об отмене сигнала ракетной опасности.

До этого министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение суток сбили 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины как в зоне спецоперации, так и над российскими регионами.

Губернатор Белгородской области также заявлял, что украинский дрон-камикадзе атаковал город Шебекино. Из-за взрыва оказалась повреждена кровля заведения. Никто из мирных жителей не пострадал.

Утром 25 мая стало известно, что в поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области другой украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль. Водитель от взрыва не пострадал, однако у машины выбито лобовое стекло и поврежден кузов.

Ранее глава Шебекино возмутился из-за призывов строить укрытия вместо клумб.