Момент обрушения кровли в школе Краснодара попал на видео

Обрушение части кровли в краснодарской школе во время линейки попало на видео. Кадры с камер видеонаблюдения публикует Telegram-канал «Краснодарское безумие».

На кадрах ролика, опубликованного в сети, ученики готовятся к проведению последнего звонка во дворе образовательного учреждения, в какой-то момент на стоявших детей обрушивается часть кровли, покрытой листами металла.

Как сообщил министр здравоохранения Краснодарского края, Евгений Филиппов, в результате инцидента пострадали 10 детей, тяжелых среди них нет, ученики госпитализированы с порезами и ссадинами. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи.

Напомним, обрушение кровли произошло в школе №29 в Краснодаре во время последнего звонка, по факту травмирования несовершеннолетних проверку проводит региональная прокуратура. СК Краснодара возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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