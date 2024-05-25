Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Момент обрушения кровли в школе Краснодара попал на видео

В Краснодаре обрушение кровли школы попало на видео

Обрушение части кровли в краснодарской школе во время линейки попало на видео. Кадры с камер видеонаблюдения публикует Telegram-канал «Краснодарское безумие».

На кадрах ролика, опубликованного в сети, ученики готовятся к проведению последнего звонка во дворе образовательного учреждения, в какой-то момент на стоявших детей обрушивается часть кровли, покрытой листами металла.

Как сообщил министр здравоохранения Краснодарского края, Евгений Филиппов, в результате инцидента пострадали 10 детей, тяжелых среди них нет, ученики госпитализированы с порезами и ссадинами. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи.

Напомним, обрушение кровли произошло в школе №29 в Краснодаре во время последнего звонка, по факту травмирования несовершеннолетних проверку проводит региональная прокуратура. СК Краснодара возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сильный ветер сорвал крышу магазина в Екатеринбурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами