Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина задержали по обвинению в поджоге релейного шкафа в Краснодарском крае

Shot: жителя Краснодарского края задержали за поджог релейного шкафа

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

В Краснодарском крае задержан местный житель за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что в ночь на 25 мая в районе станции Крымская при обходе участка работники обнаружили, что сгорел релейный шкаф, дверь взломана. На место вызвали экстренные службы. Из-за инцидента задержали прибытие двух поездов.

Последствия быстро устранили, на данный момент поезда курсируют по расписанию.

Человеком, устроившим поджог, оказался 34-летний уроженец Башкирии Анатолий Я., работающий слесарем на местном предприятии, которое занимается энергоснабжением. В настоящее время следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Диверсия».

Также следствие проверяет версию о том, что Анатолия мог курировать кто-то с Украины.

На этой неделе сообщалось, что в Москве бармена Владимира Малину приговорили к 25 годам лишения свободы по делу о диверсии на железной дороге и государственной измене.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 12 лет колонии за фотографии промышленного объекта.

Все новости на тему:
Обвинения в госизмене
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами