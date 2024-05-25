Россиянина задержали по обвинению в поджоге релейного шкафа в Краснодарском крае

В Краснодарском крае задержан местный житель за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что в ночь на 25 мая в районе станции Крымская при обходе участка работники обнаружили, что сгорел релейный шкаф, дверь взломана. На место вызвали экстренные службы. Из-за инцидента задержали прибытие двух поездов.

Последствия быстро устранили, на данный момент поезда курсируют по расписанию.

Человеком, устроившим поджог, оказался 34-летний уроженец Башкирии Анатолий Я., работающий слесарем на местном предприятии, которое занимается энергоснабжением. В настоящее время следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Диверсия».

Также следствие проверяет версию о том, что Анатолия мог курировать кто-то с Украины.

На этой неделе сообщалось, что в Москве бармена Владимира Малину приговорили к 25 годам лишения свободы по делу о диверсии на железной дороге и государственной измене.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 12 лет колонии за фотографии промышленного объекта.