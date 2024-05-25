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Депутат упрекнула главу Минздрава в непрофессионализме после слов о карьеристках

Депутат Останина упрекнула в непрофессионализме Мурашко после слов о карьеристках

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина упрекнула в непрофессионализме главу министерства здравоохранения Михаила Мурашко после заявления о женщинах-карьеристках. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Выступает у нас министр здравоохранения и начинает проблемы демографии объяснять тем, что у нас женщины — карьеристки», — рассказала Останина.

По ее словам, такими словами министр оскорбил и обидел женщин, за благополучие которых должен отвечать.

Останина задалась вопросом, созданы ли в России условия для того, чтобы женщины рожали в возрасте, когда их здоровью и здоровью ребенка ничего не навредит.

По словам парламентария, она не слышала от Мурашко ни одного выступления на заседании правительства, где бы он сказал, что необходимо для студентов создать условия, благодаря которым они бы не боялись бы выходить замуж, — предоставить им бесплатное общежитие, возможность заботиться о своем здоровье, стипендию не ниже прожиточного минимума.

Ране спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Мурашко за недостаточное внимание к дефициту врачей.

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