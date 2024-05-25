В Шебекино Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников

В городе Шебекино Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале информирует мэрия Белгорода.

«Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Утром 25 мая уже сообщалось, что Вооруженные силы Украины дважды атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата.

В результате падения первого дрона с последующей детонацией оказалась пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. Вторая атака привела к повреждению оборудования предприятия. На место были направлены оперативные службы, написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Накануне вечером сирена ракетной опасности была запущена во всей Белгородской области. В таких случаях жителей неизменно призывают не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами — коридоре, ванной комнате или кладовой. Тем, кто находится на улице, советуют спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее сообщалось, что на подлете к Шебекино сбили воздушную цель.