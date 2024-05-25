Россиянин обиделся на соседа, не позвавшего его в гости, и выстрелил в мужчину из ружья

В Заиграевском районе Бурятии перед судом предстанет сельчанин, открывший огонь из ружья по соседу в ходе ссоры. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, инцидент произошел в Новоильинске в марте 2024 года. 46-летний сельчанин в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к соседу, который также распивал спиртные напитки.

Мужчина хотел присоединиться к застолью, но его прогнали, он обиделся на негостеприимного соседа, достал из сарая ружье и вышел на улицу. Сначала он произвел несколько выстрелов в воздух, а затем прицелился и выстрелил в грудь хозяина дома.

Спасти пострадавшего не удалось. Злоумышленник оставил ружье и скрылся, однако вскоре был задержан. В отношении жителя Бурятии было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить длительный срок заключения.

Ранее россиянин взорвал гранату в гараже соседа, но подорвался сам.