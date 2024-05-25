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Россиянин две недели не выходил из дома из-за запугавших его мошенников

«Фонтанка»: в Петербурге мужчина две недели не выходил из дома из-за аферистов

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Ilya Naymushin/Reuters

Житель Петербурга две недели боялся выходить из дома из-за запугавших его телефонных мошенников. Об этом сообщает «Фонтанка».

Неизвестные связались с жителем Петербурга еще в конце апреля, ему поступил звонок якобы от мобильного оператора, мужчина поверил звонившему и взял в банках несколько кредитов на сумму около 800 тысяч рублей.

Аферисты продолжили запугивать молодого человека, они связывались с петербуржцем по видеосвязи, демонстрировали служебные удостоверения и полицейскую форму. Петербуржца принуждали вести трансляцию из квартиры и следили за тем, кто приходит к нему домой.

«Я две недели ни с кем не общался, был в шоковом состоянии, пил постоянно валерьянку и не знал, что происходит. Ко мне все приезжали: и друзья, и знакомые, стучались, вызывали даже полицию. Я не открывал дверь», — рассказал мужчина.

О мошенничестве стало известно, когда в сети появилось объявление о продаже комнаты, в которой проживает петербуржец. Аферисты убедили пострадавшего снять запрет на регистрационные действия с недвижимостью через МФЦ и вывезли его на съемную квартиру в Петергофе. Когда молодой человек вернулся в комнату, чтобы забрать вещи, он встретился с участковым и рассказал ему о произошедшим. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка взяла кредит, продала жилье и перевела мошенникам 28 миллионов рублей.

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