Имам напомнил о запрете гаданий на картах Таро для мусульман

Гадание на картах Таро запрещено в исламе, поскольку верующий человек не должен быть заложником «чьих-то предсказаний». Об этом «Газете.Ru» заявил муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. Он отметил, что люди должны распоряжаться своей жизнью сами, чтобы развиваться как личность.

«Гадание в любых формах в Исламе строго запрещено, в том числе и картами Таро. В Священном Коране Господь говорит: «Никто ни на небесах, ни на земле не знает аль-гайб (неведомое, сокровенное, будущее)» (Св. Коран, 27:65). Т.е. знания о будущем известны лишь Всевышнему. Также известно следующее пророческие изречения: «Кто придет к предсказателю или колдуну и поверит в то, что будет сказано им, тот становится неверующим относительно того, что было ниспослано [Богом] Мухаммаду». Современный человек, а тем более верующий, не должен делать себя заложником чьих-то предсказаний и домыслов. Каждый вправе и даже должен распоряжаться своей жизнью сам, принимать решения и делать выбор, что способствует всестороннему развитию и росту личности», — сказал он.

25 мая ежегодно отмечается день Таро. Его считают своим профессиональным праздником практики и консультанты, работающие с картами Таро.

Ранее стало известно, что работодатели начали искать сотрудников с помощью гадалок и карт таро.