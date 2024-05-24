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Воспитанники российского детского сада систематически избивали одногруппника

СК проверяет детский сад в Нефтеюганске, где дети избивали одногруппника

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Depositphotos

Следственный комитет РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организовал проверку детского сада в Нефтеюганске после сообщения в СМИ о систематических издевательствах детей над одногруппником. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Будет дана правовая оценка действиям работников детского сада, ответственных за организацию безопасного воспитательного процесса и безопасных условий пребывания детей в учреждении», — подчеркнули в региональном СК.

В местных изданиях появилась информация о том, что дети из сада «Семь гномов» постоянно обижают сверстника. На сообщения уже отреагировала уполномоченный по правам детей в ХМАО Людмила Низамова. Омбудсмен заявила, что всех агрессоров распределят по разным образовательным учреждениям.

«Всех детей, участвовавших в конфликте в детском саду «Семь гномов», необходимо разобщить. Каждому из них предоставят путевки в другие дошкольные образовательные учреждения города. Благо, их достаточно», — пояснила Низамова в беседе с Ura.ru.

Ранее в Екатеринбурге сотрудница детсада пнула ребенка во время прогулки.

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