Воспитанники российского детского сада систематически избивали одногруппника

Следственный комитет РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организовал проверку детского сада в Нефтеюганске после сообщения в СМИ о систематических издевательствах детей над одногруппником. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Будет дана правовая оценка действиям работников детского сада, ответственных за организацию безопасного воспитательного процесса и безопасных условий пребывания детей в учреждении», — подчеркнули в региональном СК.

В местных изданиях появилась информация о том, что дети из сада «Семь гномов» постоянно обижают сверстника. На сообщения уже отреагировала уполномоченный по правам детей в ХМАО Людмила Низамова. Омбудсмен заявила, что всех агрессоров распределят по разным образовательным учреждениям.

«Всех детей, участвовавших в конфликте в детском саду «Семь гномов», необходимо разобщить. Каждому из них предоставят путевки в другие дошкольные образовательные учреждения города. Благо, их достаточно», — пояснила Низамова в беседе с Ura.ru.

Ранее в Екатеринбурге сотрудница детсада пнула ребенка во время прогулки.