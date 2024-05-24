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МИД РФ разорвал соглашения с Японией по ядерному оружию

МИД РФ сообщил о прекращении соглашения с Японией по ликвидации ядерного оружия

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия межправительственного соглашения с Японией в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия, говорится на портале официального опубликования правовых актов.

«21 мая 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в Токио 13 октября 1993 года», – говорится в документе.

Соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года. В нем говорилось о необходимости создания комитета по сотрудничеству в области ликвидации ядерного оружия. В рамках соглашения Токио и Москва обменялись данным и результатами исследований по ликвидации ядерного оружия.

Накануне директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева заявила, что РФ не планирует делать первый шаг к восстановлению отношений с Японией из-за антироссийской политики Токио. Дипломат отметила, что Япония приняла уже 22-й пакет санкций против РФ.

РФ пообещала принять контрмеры при отмене Японией антивоенной статьи конституции.

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