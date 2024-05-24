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Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

Терехов: в Харькове произошел взрыв

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе, на территории региона объявлена воздушная тревога. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв», – написал Терехов.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 17:05 мск, в Харьковской области звучит воздушная тревога.

До этого в сеть попали кадры с последствиями удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом.

ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года – через несколько дней после атаки на Крымский мост, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Россия наносит удары по объектам энергетической системы, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется каждый день, иногда – по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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